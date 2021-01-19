В преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена вооружённые люди собираются на протесты около Капитолиев в разных городах США. RT публикует видео, снятые в Ричмонде (Вирджиния), Колумбусе (Огайо), Лансинге (Мичиган) и Остине (Техас). Демонстранты высказываются в поддержку Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия. Многие участники акции выступают против Байдена. Демократ заявлял, что в случае избрания президентом он будет добиваться запрета на владение боевым огнестрельным оружием. Ранее ФБР предупреждало о подобных вооружённых протестах около Капитолиев перед инаугурацией, которая запланирована на 20 января. Также ведомство не исключило возможность беспорядков.
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
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