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Москва

Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео 

Юрий Столбов 21 минуту назад
Пассажиры самолета подрались в аэропорту с сотрудниками авиакомпании из-за размера ручной клади и попали на видео. Ролик и подробности инцидента публикует Daily Mail.
По информации источника, потасовка произошла в воздушной гавани Детройта перед рейсом перевозчика Spirit Airlines в Атланту. Конфликт вспыхнул из-за того, что представители компании потребовали, чтобы туристы измерили ручную кладь перед посадкой на борт.
На записи, предоставленной очевидцем, видно, как двое мужчин заваливаются на пол, а другие пассажиры пытаются их разнять. В результате один из сотрудников аэропорта был доставлен в больницу с травмами, двое зачинщиков драки арестованы.
Видео , Происшествия
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