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Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео 

Юрий Столбов 28 минут назад
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Фото: РИА Новости
В Мурманской области внедорожник сбил человека и сбежал с места ДТП. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
Видео инцидента появилось социальных сетях.
На видео видно как внедорожник на большой скорости сбивает прохожего.
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Видео , Происшествия
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