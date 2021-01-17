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Москва

Таксист ограбил пассажирку и попал на видео 

Юрий Столбов 22 минуты назад
В Петербурге таксист вытолкал пассажирку из авто и снял с нее цепочку. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения, видео опубликовало издание "Фонтанка".
После опасной поездки на такси жительница Петербурга обратилась в полицию.
Видео , Происшествия , Фонтанка.Ру
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