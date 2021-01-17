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Москва

Охранник в магазине избил клиента и попал на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
Охранник в магазине избил посетителя магазина в Отрадном. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Видео инцидента появилось в сети.
Видео , Происшествия
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