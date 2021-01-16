Гибель женщины во время селфи попала на видео 

Жительница Индии Нирупама Праджапати (Nirupama Prajapati) погибла после того, как упала в реку с сильным течением. Ее случайно толкнул неизвестный мужчина, который проходил рядом и оступился. Об этом сообщает India Today. Инцидент попал на видео одного из очевидцев.

Праджапати стояла на камнях рядом с водой, пытаясь сделать селфи. За ее спиной проходил мужчина, который, по-видимому, тоже хотел сделать эффектный кадр у водопада. Он оступился и случайно толкнул стоявшую рядом Нирупаму в реку.

Семья и местные спасатели пытались найти ее почти сутки. Примерно через 22 часа они увидели тело Праджапати в каменной впадине на глубоком участке реки, примерно в 500 метрах от места, где она фотографировалась.