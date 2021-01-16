Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре 

На Занзибаре сгорел отель Blue Bahari, в котором отдыхали русские туристы. Он находился в местечке Пвани-Мчангани.

Сначала вспыхнуло соседнее здание, а потом по крышам из пальмовых листьев огонь перекинулся и на гостиницу.