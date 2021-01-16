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Москва

Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре 

Юрий Столбов 1 час назад
На Занзибаре сгорел отель Blue Bahari, в котором отдыхали русские туристы. Он находился в местечке Пвани-Мчангани.
Сначала вспыхнуло соседнее здание, а потом по крышам из пальмовых листьев огонь перекинулся и на гостиницу.
Видео , Пожары
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