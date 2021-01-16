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Москва

Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней 

Юрий Столбов 42 минуты назад
Останкинская телебашня в Москве покрылась слоем льда и снега во время усиления мороза, как показывают кадры, сделанные в пятницу.
В пресс-службе телецентра сообщили, что вещание продолжается без сбоев, оборудование работает в штатном режиме. Отмечается, что при проектировании конструкции подобные явления были учтены.
В пятницу столбики термометров в столице опустились до минус 17 градусов по Цельсию. Об аномальном похолодании сообщали накануне синоптики. По информации Гидрометцентра России, такая погода сохранится до конца недели.
Видео , Новости Москвы
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