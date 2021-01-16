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Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео 

Юрий Столбов 32 минуты назад
В Санкт-Петербурге машина влетела в кофейню и пробила стеклянные двери. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Видео , Происшествия
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