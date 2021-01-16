Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео 

Водитель автомобиля случайно «свернул не туда» и выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Бангкока навстречу только что севшему самолету. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности инцидента публикует газета Daily Mail.
На кадрах видно, как машина движется неподалеку от Boeing 777, который недавно приземлился. Затем нарушитель в сопровождении полицейских машин покидает аэродром и съезжает в сторону здания авиагавани. Автор ролика за кадром сетует на то, что охрана и наземные службы недобросовестно выполняют свою работу и не следят за безопасностью.