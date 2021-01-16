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Москва

Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео 

Юрий Столбов 23 минуты назад
Водитель автомобиля случайно «свернул не туда» и выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Бангкока навстречу только что севшему самолету. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности инцидента публикует газета Daily Mail.
На кадрах видно, как машина движется неподалеку от Boeing 777, который недавно приземлился. Затем нарушитель в сопровождении полицейских машин покидает аэродром и съезжает в сторону здания авиагавани. Автор ролика за кадром сетует на то, что охрана и наземные службы недобросовестно выполняют свою работу и не следят за безопасностью.
Видео , В мире , Boeing
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