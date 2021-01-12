Момент крушения самолета в США попал на видео 

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Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием самолета Cessna 421, разбившегося в минувшее воскресенье, 10 января, к востоку от Нью-Йорка на Лонг-Айленде.

По данным местных СМИ, проблемы у пилота двухмоторного самолета начались сразу после взлета из аэропорта.

Полицейские, ставшие очевидцами падения самолета, первыми прибыли на место инцидента и помогли эвакуироваться 57-летнему мужчине — единственному человеку, находившемуся на борту. Пострадавший относительно благополучно пережил авиакатастрофу и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.