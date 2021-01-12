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Москва

Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем 

Юрий Столбов 1 час назад
Суд Красногорска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Московской области.
Видео из суда опубликовал Telegram-канал Mash.
Авария произошла днем 11 января на 27 километре Новорижского шоссе по направлению в Москву в районе деревни Бузланово. Четыре автобуса «ПАЗ» с солдатами остановились на трассе из-за поломки. В этот момент в колонну въехал грузовик «Скания». От полученных травм на месте погибли четыре человека, еще около сорока пострадали. Водитель самосвала Иван Гавриков был задержан и рассказал, как врезался в автобусы с военными. Возбуждено уголовное дело.
Видео , Происшествия
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