Землетрясение в Иркутске попало на видео 

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Жители Иркутска сняли момент землетрясения в городе, которое произошло утром 12 января, на видео. Кадры были опубликованы в паблике «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте».

На видео видно, как в комнате, где находится оператор, качаются люстры.