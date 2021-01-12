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Землетрясение в Иркутске попало на видео 

Юрий Столбов 36 минут назад
Жители Иркутска сняли момент землетрясения в городе, которое произошло утром 12 января, на видео. Кадры были опубликованы в паблике «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте».
На видео видно, как в комнате, где находится оператор, качаются люстры.
Видео , Происшествия
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