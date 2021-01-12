Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео 

В английском городе Понтефракт, графство Западный Йоркшир, мужчина прыгнул в заледеневшее озеро, чтобы спасти чужого пса. Об этом сообщает газета Yorkshire Evening Post.

Инцидент произошел в субботу, 9 января, примерно в 12:30 по местному времени. 31-летний Дарси Пелл (Darcy Pell) вышел с другом на пробежку и заметил в озере провалившуюся под лед собаку. Бегун нырнул в водоем и, разбивая рукой заледеневшие участки, пробрался к питомцу. Он благополучно доплыл с животным до берега и передал его хозяевам.