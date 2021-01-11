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Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Авария с участием военных автобусов произошла на Новорижском шоссе. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Подъем".
По предварительным данным, с колонной автобусов столкнулся грузовик. В настоящее время выясняются подробности аварии.
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