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Москва

Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Авария с участием военных автобусов произошла на Новорижском шоссе. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Подъем".
По предварительным данным, с колонной автобусов столкнулся грузовик. В настоящее время выясняются подробности аварии.
Видео , Происшествия
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