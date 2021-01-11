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Москва

Стая собак напала на женщину и попала на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
В Тынде неподалеку от железнодорожной станции в промышленной зоне стая собак напала на женщину. Видеозапись опубликована в instagram-аккаунте "Подслушано в Тынде".
Видео , Происшествия
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