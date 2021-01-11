Дворовые акции протеста в Минске попали на видео 

Жители Минска вышли на несанкционированные локальные акции протеста в воскресенье. Демонстранты выступают против итогов президентских выборов в стране.

На кадрах Ruptly протестующие с бело-красно-белыми флагами идут по дворам в Заводском районе Минска и скандируют "Живе Беларусь". Подобные марши прошли также в субботу и в воскресенье в других районах Минска.

О задержаниях на акциях не сообщается. Жители белорусской столицы стали использовать районные и дворовые марши как новую форму протеста в конце 2020 года.