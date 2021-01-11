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Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Юрий Столбов
41 минуту назад
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В
Москве
на Николоямской набережной произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля.
О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
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