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Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Несколько десятков человек утром 10 января заблокировали движение по трассе Харьков — Киев, требуя отменить повышение тарифов на транспортировку газа. Видео с акции были опубликованы в Telegram-канале «Труха».
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).
В воскресенье, 10 января, вблизи населенного пункта Высокий в Харьковской области группа людей решила выразить свое несогласие с повышением тарифов, перекрыв трассу на столицу. Как отмечают СМИ, в акции принимают участие более сорока человек, они не препятствуют проезду спецтранспорта, пропуская каждые пятнадцать минут остальные автомобили.
Видео , В мире
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