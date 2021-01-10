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Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео 

Юрий Столбов 54 минуты назад
Юные боксёры устроили массовую драку с персоналом «Пятёрочки» в Вологодской области. Видео произошедшего появилось в интернете.
Видео , Происшествия
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