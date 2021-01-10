Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области 

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Следственный комитет России возбудил в субботу уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста при пожаре в пансионате в поселке Боровский Тюменской области.

Следователи также дополнительно квалифицировали происшествие по части третей статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Сообщается, что по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.