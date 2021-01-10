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Москва

Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия 

Юрий Столбов 22 минуты назад
Сотрудник правоохранительных органов оказался зажат между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников действующего президента США Дональда Трампа в среду.
На кадрах силовики сдерживают протестующих, когда одного из них зажимает в дверях. Мужчина начинает кричать от боли. В это время активисты пытаются протиснуться в здание, толкают полицейского и трогают руками его лицо.
Видно, как в ходе столкновения распыляют газ, а правоохранители вытесняют протестующих из коридоров Капитолия. Штурм Капитолия начался в среду, 6 января, после того, как сторонники Трампа собрались на очередной "Марш за спасение Америки", чтобы оспорить итоги выборов президента США 2020 года.
Видео , Происшествия , США , Дональд Трамп , МВД
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