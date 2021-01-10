Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео 

В новосибирском автобусе № 8 пассажирка устроила скандал кондуктору после того, как ее дочь-старшеклассницу, высадили из автобуса на остановку, так как у школьницы не оказалось с собою денег, чтобы оплатить проезд. Мама девушки в грубых и нецензурных выражениях настаивала на том, что кондуктор поступила бесчеловечно, подвергнув жизнь ее дочери опасности.

Сибирячки несколько минут громко оскорбляли друг друга, при этом мама школьницы угрожала «разодрать лицо» контролеру. Когда в итоге двери автобуса открылись на остановке, пассажирка решила выйти, но перед этим плюнула в кондуктора. Та ударила ее в ответ рукою. Дерущихся бросились разнимать другие пассажиры.