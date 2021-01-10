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Москва

Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео 

Юрий Столбов 53 минуты назад
Мощнейший за последние 80 лет снегопад произошел в Мадриде. В результате непогоды погибли три человека.
На целый день было остановлено железнодорожное и авиасообщение.
Видео , Происшествия
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