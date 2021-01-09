Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео 

Усиленные ограничительные меры вступили в силу в Украине в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. На кадрах, снятых Ruptly в пятницу, запечатлены опустевшие улицы, закрытые рестораны, торговые центры и другие места общественного пользования. Согласно новому постановлению, с 8 по 24 января закрываются кафе, бары и рестораны для посетителей.

Заведения общественного питания продолжат работу в формате доставки и самовывоза. Также запрещены все массовые мероприятия, посещение театров и кинотеатров, фитнес-залов и развлекательных заведений. Кроме того, в торговых центрах будут закрыты все магазины кроме продовольственных и аптек. Во время действия ограничений закрыты не будут работать школы и вузы, при этом режим работы детских садов останется прежним.