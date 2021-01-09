Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео 

Киоск по продаже шаурмы под скандальным названием Stal'in doner открылся в столице. О том, как появилась идея и о реакции на своеобразное оформление киоска горожан в интервью Ruptly рассказал директор заведения Станислав в пятницу, в Москве.

По его словам, идея возникла 3-4 года назад, как производное от соединения имени Станислава и его бывшей жены Елены — "СтаЛен", которое на фоне увлеченности будущего директора историей советского периода отразилось в названии заведения — Stal'in.

Станислав рассказал, что с его переездом из Оренбурга в Москву появилась возможность купить и открыть точку по продаже шаурмы и воплотить в жизнь давнюю идею.