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Москва

Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео 

Юрий Столбов 54 минуты назад
Киоск по продаже шаурмы под скандальным названием Stal'in doner открылся в столице. О том, как появилась идея и о реакции на своеобразное оформление киоска горожан в интервью Ruptly рассказал директор заведения Станислав в пятницу, в Москве.
По его словам, идея возникла 3-4 года назад, как производное от соединения имени Станислава и его бывшей жены Елены — "СтаЛен", которое на фоне увлеченности будущего директора историей советского периода отразилось в названии заведения — Stal'in.
Станислав рассказал, что с его переездом из Оренбурга в Москву появилась возможность купить и открыть точку по продаже шаурмы и воплотить в жизнь давнюю идею.
Видео , Новости Москвы
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