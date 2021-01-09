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Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Юрий Столбов
27 минут назад
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На Измайловском проезде произошла авария с участием трех автомобилей. За рулем одной из машин находился нетрезвый водитель.
Все транспортные средства имеют серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
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