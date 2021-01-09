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Москва

Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом 

Юрий Столбов 1 час назад
В итальянском Неаполе на парковке у госпиталя для больных коронавирусом образовалась воронка. По данным СМИ, её ширина составляет около 50 метров, а глубина — по меньшей мере 20 метров. В воронку провалилось несколько автомобилей, пострадавших нет. По сообщениям очевидцев, перед тем как парковка провалилась, был слышен оглушающий шум. Причины инцидента выясняются. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Видео , Происшествия
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