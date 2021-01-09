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Москва

Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти 

Юрий Столбов 1 час назад
Уцелевший при столкновении двух легкомоторных самолетов под Петербургом пилот получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России по Северо-Западному федеральному округу, передает ТАСС.
«В результате произошедшего двое пассажиров и пилот легкомоторного самолета Piper от полученных травм скончались на месте, пилот второго самолета доставлен в больницу», — сообщили там.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Видео , Происшествия
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