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Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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В
Воронежской области
товарный поезд протаранил легковую машину, пересекающую переезд на запрещающий сигнал семафора. Момент ДТП попал на видео.
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