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Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Воронежской области товарный поезд протаранил легковую машину, пересекающую переезд на запрещающий сигнал семафора. Момент ДТП попал на видео.
Видео , Происшествия
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