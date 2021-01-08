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Москва

Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео 

Юрий Столбов 14 минут назад
В Омске на перекрестке столкнулись такси и полицейский автомобиль. Момент аварии попал на видео, снятое участником дорожного движения.
Видео , Происшествия , ГИБДД
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