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Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Пожар площадью восемь тысяч квадратных метров вспыхнул в металлическом ангаре на территории мебельной фабрики в поселке на станции Бронницы Раменского района Подмосковья в пятницу.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании в службу поступило около 7:30 утра по московскому времени.
Пожару присвоили вторую степень сложности. На месте работают 82 человека, также задействовано 25 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступала.
Видео , Пожары
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