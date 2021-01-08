Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео 

Пожар площадью восемь тысяч квадратных метров вспыхнул в металлическом ангаре на территории мебельной фабрики в поселке на станции Бронницы Раменского района Подмосковья в пятницу.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании в службу поступило около 7:30 утра по московскому времени.

Пожару присвоили вторую степень сложности. На месте работают 82 человека, также задействовано 25 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступала.