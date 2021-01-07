Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео 

Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке "Ергаки" по эвакуации группы туристов и тела погибшей на вертолете. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По сообщению ведомства, маршрут, по которому группа туристов из Екатеринбурга должна была пройти на лыжах, был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. Несмотря на предупреждение синоптиков о том, что в намеченный период в местности ожидается аномальное снижение температуры до -45, туристы решили совершить поход.

Сообщалось, что 6 января поступил сигнал о том, что группа, совершавшая переход по хребту "Арадан", терпит бедствие в районе перевала "Прогресс", где, по предварительной информации, участнице похода 1969 года рождения стало плохо, ее удалось силами группы довести до лагеря, где спустя полтора часа у нее остановилось сердце. По словам Александра Себова, начальника ЮСПСО МЧС России, спасателям удалось обнаружить группу и провести эвакуацию.