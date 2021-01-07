Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России провели спасательную операцию в природном парке "Ергаки" по эвакуации группы туристов и тела погибшей на вертолете. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По сообщению ведомства, маршрут, по которому группа туристов из Екатеринбурга должна была пройти на лыжах, был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января. Несмотря на предупреждение синоптиков о том, что в намеченный период в местности ожидается аномальное снижение температуры до -45, туристы решили совершить поход.
Сообщалось, что 6 января поступил сигнал о том, что группа, совершавшая переход по хребту "Арадан", терпит бедствие в районе перевала "Прогресс", где, по предварительной информации, участнице похода 1969 года рождения стало плохо, ее удалось силами группы довести до лагеря, где спустя полтора часа у нее остановилось сердце. По словам Александра Себова, начальника ЮСПСО МЧС России, спасателям удалось обнаружить группу и провести эвакуацию.
Комментарии
Видео , Происшествия , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
00:33
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Происшествия США
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
00:13
Отраженная ПВО Сирии ракетная атака на Дамаск попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
00:15
Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Пожары
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
02:06
Северное сияние в Мурманской области сняли на видео
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
01:27
Эвакуацию туристов в Хакасии сняли на видео
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
00:13
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
02:44
Опубликовано видео последствий пожара в автосервисе на востоке Москвы
Пожары
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
00:36
Массовые беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Происшествия США
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
01:02
Обращение Трампа к протестующим в Вашингтоне сняли на видео
США
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
00:25
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение