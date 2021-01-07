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Появилось видео поджога автомобиля в Оренбурге
Юрий Столбов
1 час назад
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В Telegram-канале "Типичный Оренбург" появилось видео поджога автомобиля на Транспортной улице.
Инцидент произошел сегодня рано утром. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.
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