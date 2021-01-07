Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео 

Момент выстрела сотрудника службы охраны Капитолия в протестующую Эшли Бэбитт, ветерана ВВС США , попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На записи видно, как охранник стреляет в женщину из пистолета через баррикады у двери, после чего на месте происшествия появляется полиция.

Эшли Бэбитт получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия, после чего скончалась в больнице. Ее муж рассказал, что она служила в ВВС США 14 лет и была высокопоставленным сотрудником службы безопасности.