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Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео 

Юрий Столбов 48 минут назад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий национальный карантин в стране. Режим локдауна начал действовать 5 января. Все школы Британии уже перешли на дистанционный формат. С 6 января вступит в силу запрет на выход из дома, за исключением уважительных причин. Британцы смогут выходить на работу, за продуктами, предметами первой необходимости, а также для получения медицинской помощи и занятий спортом. Джонсон заявил, что подобные меры были вызваны появлением британского штамма коронавируса, который, по данным учёных, на 50—70% заразнее прежних.
Видео , В мире , Борис Джонсон
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