Ограбление банка в Петербурге попало на видео 

Неизвестный пришел с пистолетом в отделение банка на Сенной площади Санкт-Петербурга и ограбил его. Снятое камерами наблюдения видео опубликовало издание 78.ru.

На кадрах видно, как человек в защитной маске и головном уборе, которые закрывают почти все лицо, стоит в кассе банка и разговаривает с сотрудницей. Позже он возвращается в кассу с работницей зала и демонстрирует женщинам пистолет и пакет. Он толкает стоящую рядом работницу отделения и, предположительно, угрожает ей оружием. После этого кассир подает мужчине знак, что собирается отдать ему деньги.