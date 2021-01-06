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Москва

Ограбление банка в Петербурге попало на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Неизвестный пришел с пистолетом в отделение банка на Сенной площади Санкт-Петербурга и ограбил его. Снятое камерами наблюдения видео опубликовало издание 78.ru.
На кадрах видно, как человек в защитной маске и головном уборе, которые закрывают почти все лицо, стоит в кассе банка и разговаривает с сотрудницей. Позже он возвращается в кассу с работницей зала и демонстрирует женщинам пистолет и пакет. Он толкает стоящую рядом работницу отделения и, предположительно, угрожает ей оружием. После этого кассир подает мужчине знак, что собирается отдать ему деньги.
Видео , Криминал
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