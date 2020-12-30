Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в новогоднем балу для молодёжи. Мероприятие было организовано во Дворце Независимости, который является резиденцией главы государства.

На бал были приглашены 314 юношей и девушек из вузов и школ самых разных регионов страны. Среди них большей частью победители профильных олимпиад и конкурсов, а также стипендиаты специального президентского фонда по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/45528948/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink