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Москва

Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Молодой человек прямо в вагоне столичного метро накрыл стол, украсил его и налил выпить себе и девушке по соседству. Видео опубликовал телеканал "Москвва 24".
Розыгрыш это или просто широкий жест накануне праздников — неизвестно.
Видео , Новости Москвы
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