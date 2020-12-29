Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео 

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Молодой человек прямо в вагоне столичного метро накрыл стол, украсил его и налил выпить себе и девушке по соседству. Видео опубликовал телеканал "Москвва 24".

Розыгрыш это или просто широкий жест накануне праздников — неизвестно.