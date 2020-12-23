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Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Китае инструктор спас от гибели новобранца, который случайно уронил боевую гранату. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в середине декабря на полигоне Народной вооруженной милиции провинции Хэбэй. Неопытный боец на глазах инструктора Цуя Чэнляня выронил гранату, переведенную в боевое состояние. В результате она упала в считанных сантиметрах от его ног.
Цуй, не теряя ни секунды, перекинул новобранца через мешки с песком, прыгнул за ним следом и закрыл своим телом. За счет его быстрой реакции они успели скрыться за преградой до взрыва и не пострадали. Происшествие было снято на видео.
Видео , Происшествия
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