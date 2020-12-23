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Москва

Приключения пьяного россиянина попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Пьяный россиянин повторил действия Жени Лукашина из фильма «Ирония Судьбы» и вместо родного Кирово-Чепецка очутился в Кирове. Видео с его приключениями опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как нетрезвый мужчина подходит к подъезду жилого дома, пробует открыть дверь магнитным ключом, она поддается, и ему навстречу выходит незнакомец. Далее герой ролика заваливается в помещение, падает на пол возле лифта и несколько раз пытается встать, при этом держа в руке бутылку, похожую на пивную. Поднявшись на нужный этаж и подойдя к квартире, он долго копался с замком, но дверь не поддавалась. Позже ему на помощь пришла женщина, которая также не смогла открыть жилище.
Видео , Общество
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