Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы 

Юрий Столбов 47 минут назад
Вооруженный мужчина напал на сотрудников банка в центре Москвы. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Вооруженный пистолетом налетчик потребовал у сотрудников банка отдать ему деньги.
Видео , Происшествия , Москва24
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
00:59
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Происшествия
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение