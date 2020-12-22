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Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Юрий Столбов
47 минут назад
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Вооруженный мужчина напал на сотрудников банка в центре
Москвы
. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Вооруженный пистолетом налетчик потребовал у сотрудников банка отдать ему деньги.
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