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Москва

Собянин наградил медиков столицы и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник вручил государственные награды медицинским работникам, отличившимся при работе во время пандемии коронавируса в столице.
"У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей. Но этот год, конечно, был особенным даже для вас, тех, кто привык к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости. Это ваша профессия, это ваша жизнь. Но тем не менее то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом", — обратился к медикам Собянин.
По сообщениям СМИ, указом президента страны 35 медиков были награждены Орденом Пирогова, еще 10 врачей получили медали Луки Крымского. После церемонии награждения участники мероприятия сделали общее фото.
Видео , Новости Москвы , Сергей Собянин
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