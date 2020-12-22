Собянин наградил медиков столицы и попал на видео 

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник вручил государственные награды медицинским работникам, отличившимся при работе во время пандемии коронавируса в столице.

"У каждого времени есть свои герои: наши врачи всегда на передовой, всегда на переднем фронте по борьбе за жизнь, здоровье людей. Но этот год, конечно, был особенным даже для вас, тех, кто привык к нагрузкам, рискам, тяжелым случаям заболеваемости. Это ваша профессия, это ваша жизнь. Но тем не менее то, что происходит сейчас, происходило в начале этого года, конечно, для многих было большим вызовом", — обратился к медикам Собянин.

По сообщениям СМИ, указом президента страны 35 медиков были награждены Орденом Пирогова, еще 10 врачей получили медали Луки Крымского. После церемонии награждения участники мероприятия сделали общее фото.