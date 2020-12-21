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Москва

Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео 

Юрий Столбов 24 минуты назад
Крупная авария произошла под Ростовом. Там фура попала на участок гололедицы и буквально согнулась пополам об отбойник.
О пострадавших не сообщается.
Видео , Происшествия
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