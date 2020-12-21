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Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Юрий Столбов
24 минуты назад
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Крупная авария произошла под Ростовом. Там фура попала на участок гололедицы и буквально согнулась пополам об отбойник.
О пострадавших не сообщается.
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