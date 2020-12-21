Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео 

Екатеринбурге россиянин поджег машину посреди дороги и ушел. На видео происшествия обратило внимание издание E1.RU.

Инцидент произошел в субботу, 19 декабря. Около пяти часов вечера в главное управление МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о пожаре. Автомобиль Subaru Forester горел на улице Смазчиков. Возгорание устранили за три минуты. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам очевидцев, поджигатель был пьян. Он остановился, облил машину бензином, бросил спичку и ушел. Горожане остановили его и спросили, зачем он это сделал. Мужчина ответил коротко: «из-за бабы».