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Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео 

Юрий Столбов 40 минут назад
В Екатеринбурге россиянин поджег машину посреди дороги и ушел. На видео происшествия обратило внимание издание E1.RU.
Инцидент произошел в субботу, 19 декабря. Около пяти часов вечера в главное управление МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о пожаре. Автомобиль Subaru Forester горел на улице Смазчиков. Возгорание устранили за три минуты. В результате произошедшего никто не пострадал.
По словам очевидцев, поджигатель был пьян. Он остановился, облил машину бензином, бросил спичку и ушел. Горожане остановили его и спросили, зачем он это сделал. Мужчина ответил коротко: «из-за бабы».
Видео , Пожары , МЧС
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