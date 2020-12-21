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Москва

Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео 

Юрий Столбов 52 минуты назад
Подросток из бразильского муниципалитета Рондонополис, рискуя жизнью, спас трехлетнюю сестру из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На сделанной 10 декабря записи с камеры наблюдения видно, как девочка выбегает из магазина и переходит через дорогу. Затем она некоторое время стоит на тротуаре рядом с мотоциклистом. Вскоре после этого из торговой точки выходят подросток и женщина. Они собираются перейти дорогу, чтобы забрать ребенка.
Трехлетняя девочка выскакивает на проезжую часть прямо перед автомобилем. Юноша выбегает на дорогу и хватает сестру в последний момент перед тем, как она оказалась бы под колесами.
Видео , Происшествия
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