Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео 

Подросток из бразильского муниципалитета Рондонополис, рискуя жизнью, спас трехлетнюю сестру из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На сделанной 10 декабря записи с камеры наблюдения видно, как девочка выбегает из магазина и переходит через дорогу. Затем она некоторое время стоит на тротуаре рядом с мотоциклистом. Вскоре после этого из торговой точки выходят подросток и женщина. Они собираются перейти дорогу, чтобы забрать ребенка.

Трехлетняя девочка выскакивает на проезжую часть прямо перед автомобилем. Юноша выбегает на дорогу и хватает сестру в последний момент перед тем, как она оказалась бы под колесами.