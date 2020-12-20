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Москва

Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам 

Юрий Столбов 15 минут назад
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой вековой юбилей.
Скульптурная композиция, получившее название по девизу СВР "Отечество, доблесть, честь", установлена напротив входа в здание службы в московском районе Ясенево. Памятник был открыт в сентябре нынешнего года.
Путин возложил цветы к монументу под мелодию песни "С чего начинается Родина" из знаменитого фильма о разведке "Щит и меч".
Видео , Общество , Владимир Путин
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