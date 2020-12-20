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Москва

Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Охранник обстрелял дворников на парковке в центре Москвы. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Битва произошла на Кропоткинском переулке в Москве. Сейчас полиция разбираются в причинах конфликта.
Видео , Происшествия
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