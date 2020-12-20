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Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Охранник обстрелял дворников на парковке в центре
Москвы
. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Битва произошла на Кропоткинском переулке в Москве. Сейчас полиция разбираются в причинах конфликта.
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