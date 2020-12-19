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Москва

Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В центре столицы внедорожник столкнул трамвай с рельсов.
ДТП произошло возле дома №12 на Большой Калитниковской улице. На месте работают экстренные службы.
Видео , Происшествия
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