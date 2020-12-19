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Москва

Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео 

Юрий Столбов 46 минут назад
В Подмосковье камеры видеонаблюдения зафиксировали погоню с перестрелкой.
Подозреваемый выстрелил в патрульного в упор, однако промахнулся. Затем стрельба продолжилась, однако сотрудника ДПС спасли висевшие на груди наручники.
Видео , Происшествия , ГИБДД
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